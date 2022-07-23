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Блинкен - Кулебе: США поддержат восстановление Украины

Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты готовы оказать Украине гуманитарную поддержку и помочь ей в восстановлении после войны. В то же время в Вашингтоне намерены привлечь Россию к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Государственного департамента США.

Пресс-служба американского внешнеполитического ведомства обнародовала официальную информацию по результатам телефонного разговора между госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Государственный секретарь выразил благодарность за поездку первой леди Украины Елены Зеленской в Вашингтон на этой неделе. Он отметил, что ее визит предоставил важную возможность узнать человеческую цену войны России, а также подчеркнуть неизменную преданность Соединенных Штатов гуманитарной поддержке и помощи в восстановлении Украины", - отметили в Госдепе США.

Кроме этого, Энтони Блинкен осудил зверства, совершенные российскими оккупантами, и подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают сосредотачиваться на том, чтобы привлечь РФ к ответственности.

Он также добавил, что США выделят Украине новую партию военной помощи для защиты от агрессии со стороны России.

Напомним, в Вашингтоне хотят увеличить объемы поставок вооружения для Украины. Тяжелая техника поможет остановить РФ от аннексии новых территорий.

К слову, сейчас в администрации Джо Байдена осталось 6 млрд долларов из выделенных на военную помощь украинскому государству денег.

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Соединенные Штаты АмерикиДмитрий КулебаВойна России против Украины