Блинкен - Кулебе: США поддержат восстановление Украины

Соединенные Штаты готовы оказать Украине гуманитарную поддержку и помочь ей в восстановлении после войны. В то же время в Вашингтоне намерены привлечь Россию к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Государственного департамента США.

Пресс-служба американского внешнеполитического ведомства обнародовала официальную информацию по результатам телефонного разговора между госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Государственный секретарь выразил благодарность за поездку первой леди Украины Елены Зеленской в Вашингтон на этой неделе. Он отметил, что ее визит предоставил важную возможность узнать человеческую цену войны России, а также подчеркнуть неизменную преданность Соединенных Штатов гуманитарной поддержке и помощи в восстановлении Украины", - отметили в Госдепе США.

Кроме этого, Энтони Блинкен осудил зверства, совершенные российскими оккупантами, и подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают сосредотачиваться на том, чтобы привлечь РФ к ответственности.

Он также добавил, что США выделят Украине новую партию военной помощи для защиты от агрессии со стороны России.