Блінкен - Кулебі: США підтримають відбудову України

Сполучені Штати готові надати Україні гуманітарну підтримку та допомогти їй у відновленні після війни. Водночас у Вашингтоні мають намір притягнути Росію до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Державного департаменту США.

Пресслужба американського зовнішньополітичного відомства оприлюднила офіційну інформацію за результатами телефонної розмови між держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном і главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Державний секретар висловив вдячність за поїздку першої леді України Олени Зеленської до Вашингтона цього тижня. Він зазначив, що її візит надав важливу можливість пізнати людську ціну війни росії, а також підкреслити незмінну відданість Сполучених Штатів гуманітарній підтримці та допомозі у відновленні України", - зазначили у Держдепі США.

Окрім цього, Ентоні Блінкен засудив звірства, скоєні російськими окупантами, та наголосив, що Сполучені Штати продовжують зосереджуватися на тому, аби притягти РФ до відповідальності.

Він також додав, що США нададуть Україні нову партію військової допомоги для захисту від агресії з боку Росії.