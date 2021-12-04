Блинкен о "красных линиях" России: НАТО является оборонным Альянсом

Госсекретарь США отверг "красные линии" Москвы по НАТО. Энтони Блинкен заявил, что Североатлантический альянс не намерен предпринимать агрессивные действия в отношении России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters NEXT.
Он отметил, что единственная агрессия, которую видели в этом регионе в последние годы исходила со стороны России: сначала в отношении Грузии, а потом - Украины.
Таким образом он прокомментировал заявления о том, что Москва считает "красными линиями", в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.
"Он отметил, что НАТО является оборонным Альянсом, который не нацелен на Россию, и который не будет прибегать к агрессивным действиям против РФ", - заявил он.
Госсекретарь США также заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден переговорит с президентом России Владимиром Путиным в очень скором будущем.
Напомним, ранее сообщалось, что Путин потребует от Байдена письменные гарантии невступления Украины в НАТО.
До этого у Путина рассказали детали будущего саммита с Байденом.