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Блінкен про "червоні лінії" Росії: НАТО є оборонним Альянсом

Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США відкинув "червоні лінії" Москви щодо НАТО. Ентоні Блінкен заявив, що Північноатлантичний альянс не має наміру робити агресивні дії щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters NEXT.

Він зазначив, що єдина агресія, яку бачили в цьому регіоні в останні роки виходила з боку Росії: спочатку щодо Грузії, а потім - України.

Таким чином він прокоментував заяви про те, що Москва вважає "червоними лініями", зокрема, подальше наближення інфраструктури НАТО до російських кордонів і розміщення на території України ударних комплексів, а також гіперзвукової зброї.

"Він зазначив, що НАТО є оборонним Альянсом, який не націлений на Росію, і який не вдаватиметься до агресивних дій проти РФ", - заявив він.

Держсекретар США також заявив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден переговорить з президентом Росії Володимиром Путіним в дуже недалекому майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін вимагатиме від Байдена письмові гарантії невступу України до НАТО.

До цього у Путіна розповіли деталі майбутнього саміту з Байденом.

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