Блінкен про контрнаступ ЗСУ: Україна має все для досягнення успіху

Контрнаступ українських військ тільки розпочався, командування ще не вводило в бій основні підрозділи. До того ж, ЗСУ має все для досягнення успіху в боях проти РФ.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"Ну, по-перше, контрнаступ знаходиться на своєму початку, і ви чули, як міністр оборони України нещодавно – я думаю, вчора – сказав, що вони ще планують застосувати основну частину своїх сил", – заявив Держсекретар США.

За його словами, війська РФ готували оборонні укріплення протягом багатьох місяців. Незважаючи на це, українські сили за підтримки західних союзників здатні подолати це.

"Тільки вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. Вони мають те, що їм потрібно для успіху", – додав дипломат.

Він також наголосив, що спроба бунту ПВК "Вагнера", чиї сили були зведені з фронту в Україні, створює додаткові чинники, які можуть допомогти Україні.

У зв'язку з цим держсекретар США висловив упевненість, що Україна має додаткові можливості, проте основні події, пов'язані з контрнаступом, відбуватимуться протягом найближчих тижнів і місяців.

Новий пакет військової допомоги для України від США

Нагадаємо, що 27 червня США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. З початку повномасштабного російського вторгнення це вже 41 пакет, його вартість оцінюється в 500 млн доларів.

"Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ", - уточнили у відомстві.

Блінкен також зазначив, що пакет допомоги має необхідні ресурси для підвищення живучості українських сил на полі бою, що має допомогти повернути захоплені окупантами території.