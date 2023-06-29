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Блинкен о контрнаступлении ВСУ: у Украины есть все для достижения успеха

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Вашингтон, Четверг 29 июня 2023 02:16
Блинкен о контрнаступлении ВСУ: у Украины есть все для достижения успеха Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Контрнаступление украинских войск только началось, командование еще не вводило в бой основные подразделения. К тому же, у ВСУ есть все для достижения успеха в боях против РФ.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Ну, во-первых, контрнаступление находится в своем начале, и вы слышали, как министр обороны Украины недавно - я думаю, вчера - сказал, что они еще планируют применить основную часть своих сил", - заявил Госсекретарь США.

По его словам, войска РФ готовили оборонительные укрепления в течение многих месяцев. Несмотря на это, украинские силы при поддержке западных союзников способны преодолеть это.

"Только вчера мы анонсировали дополнительную помощь Украине. У них есть то, что им нужно для успеха", – добавил дипломат.

Он также подчеркнул, что попытка бунта ЧВК "Вагнера", чьи силы были уведены с фронта в Украине создает дополнительные факторы, которые могут помочь Украине.

В этой связи госсекретарь США выразил уверенность, что у Украины есть дополнительные возможности, однако основные события, связанные с контрнаступлением, будут происходить в течение ближайших недель и месяцев.

Новый пакет военной помощи для Украины от США

Напомним, что 27 июня США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. С начала полномасштабного российского вторжения это уже 41-й пакет, его стоимость оценивается в 500 млн долларов.

"Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ", - уточнили в ведомстве.

Блинкен также отметил, что пакет помощи имеет необходимые ресурсы для повышения живучести украинских сил на поле боя, что должно помочь вернуть захваченные оккупантами территории.

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