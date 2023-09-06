Блінкен у Києві: всі подробиці візиту

Мета візиту та подробиці про новий пакет (офіційно)

Американське видання ABC News наводить заяву офіційного представника Держдепу Метью Міллера.

За його словами, Блінкен прибув, щоб зустрітися з українськими топ-чиновниками та продемонструвати відданість США суверенітету, територіальній цілісності та демократії України перед агресією РФ.

"Держсекретар розгляне потреби України в галузі енергетики, безпеки та гуманітарної допомоги, а також зробить заяви про те, як Сполучені Штати можуть продовжувати підтримувати Україну в цих сферах", - зазначив Міллер.

Він також підтвердив, що Блінкен оголосить про нове фінансування понад 1 млрд доларів.

Пакет має підтримати українські війська у прориві російських ліній оборони. У той же час наголошується на тому, що протиповітряна оборона, як і раніше, залишається високим пріоритетом.

Крім переговорів із президентом та міністром закордонних справ України, запланована зустріч із прем'єром Денисом Шмигалем. Блінкен та Дмитро Кулеба також проведуть прес-конференцію.

Протягом другого дня візиту він, можливо, відвідає культурні пам'ятки, але плани поки що не остаточні.

Також зазначається, що приїзд Блінкена відбувся у той час, коли адміністрація президента США Джо Байдена чекає від Конгресу "зелене світло" на запит про додаткові 24 млрд доларів для допомоги Україні.

Хоча раніше у підконтрольній республіканцям Палаті представників казали, що не мають наміру давати "карт-бланш" Україні, останній закон про витрати зі значною допомогою Україні був прийнятий за широкої двопартійної підтримки. Однак уперше з початку російського вторгнення в адміністрації Байдена стурбовані, що підтримка з боку Капітолійського пагорба може похитнутися.

Оголосить пакет на мільярд?

Очікується, що під час візиту Ентоні Блінкен оголосить про надання Україні понад 1 млрд доларів нового фінансування.

Що саме увійде до цього пакету, поки невідомо. Днями західні ЗМІ писали про підготовку пакету військової допомоги на суму від 240 до 370 млн доларів. Його вміст уточнюється, однак одним із пунктів є танкові снаряди з збідненим ураном.

Примітно, що постачання перших американських танків Abrams в Україну також заплановано на вересень.

Перші деталі візиту

Офіційно програма не оголошувалась. На сайті МЗС України та Офісу президента станом на ранок 6 вересня анонсів не було, як і на сайті Держдепу США.

У той же час, як пише CNN, Блінкен зустрінеться із ключовими представниками української влади, зокрема з президентом Володимиром Зеленським та українським колегою Дмитром Кулебою.

CNN з посиланням на неназваного представника Держдепартаменту зазначає, що Блінкен розраховує на новини з перших рук про наступальну операцію в районі Бахмута, оскільки Зеленський нещодавно відвідував цей напрямок.

Крім того, візит дає можливість США та Україні об'єднати зусилля перед Генеральною асамблеєю ООН, сесія якої розпочнеться пізніше у вересні.

"В українців є важлива місія в Нью-Йорку - продовжувати пояснювати своїм союзникам і партнерам у всьому світі, що відбувається, та їхні постійні потреби. І для нас важливо продовжувати очолювати ці глобальні зусилля щодо їх підтримки. Мати можливість проконсультуватися та домовитися до того, як ми дістанемося Нью-Йорка, дуже, дуже важливо", - сказав чиновник.

Він також підкреслив, що зараз саме час оцінити, як іде контрнаступ.

"Ми хочемо побачити та почути, як вони мають намір просуватися вперед найближчими тижнями", - зазначив представник Держдепу, додавши, що США бачать вражаючі успіхи на півдні та сході.

Як пише Reuters, візит заплановано на два дні.

Неанонсована подорож

Про приїзд Блінкена українські ЗМІ повідомляли ще вчора, але неофіційно та з посиланням на дипломатичні джерела. Відповідне питання ставили представнику прес-служби Держдепартаменту США Ведану Пателу, але він не став підтверджувати візит.

Як стало відомо РБК-Україна, про поїздку не оголошували заздалегідь з міркувань безпеки. Станом на 9:00 він уже прибув до української столиці. Центр Києва частково перекривали для руху транспорту.

Західні ЗМІ пишуть, держсекретар приїхав нічним потягом із Польщі.

Зазначимо, це не перший візит Ентоні Блінкена до України під час повномасштабної агресії РФ. За даними Держдепу, у березні 2022 року він на кордоні зустрічався з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Потім у квітні 2022 року разом із головою Пентагону Ллойдом Остіном обговорював у Києві постачання озброєнь та іншої допомоги. Торік у вересні держсекретар США також відвідав Київ і в тому числі був у зруйнованому Ірпені.