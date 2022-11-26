Блінкен і Кулеба проведуть зустріч у Бухаресті

28-30 листопада державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті. Серед іншого, він матиме розмову з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Держдепартамента США.
Під час зустрічі міністри закордонних справ країн НАТО обговорять війну Росії проти України, реалізацію нової Стратегічної концепції НАТО, включаючи виклики з боку Китаю, питання енергетичної безпеки та захисту критичної інфраструктури.
Також міністри обговорять можливості НАТО щодо нарощування потенціалу та посилення стійкості в Боснії та Герцеговині, Грузії та Молдові.
Окремо Блінкен має зустрітися з Кулебою у форматі ділової вечері.
Нещодавно Кулеба і Блінкен зустрічалися під час саміту АСЕАН. Сторони обговорили звільнення Херсону та майбутні поставки озброєння для ЗСУ.
Також Блінкен заявляв, що США готові надавати Україні безпекову, гуманітарну й економічну підтримку стільки часу, скільки буде потрібно.
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