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Блінкен і Кулеба проведуть зустріч у Бухаресті

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

28-30 листопада державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті. Серед іншого, він матиме розмову з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Держдепартамента США.

Під час зустрічі міністри закордонних справ країн НАТО обговорять війну Росії проти України, реалізацію нової Стратегічної концепції НАТО, включаючи виклики з боку Китаю, питання енергетичної безпеки та захисту критичної інфраструктури.

Також міністри обговорять можливості НАТО щодо нарощування потенціалу та посилення стійкості в Боснії та Герцеговині, Грузії та Молдові.

Окремо Блінкен має зустрітися з Кулебою у форматі ділової вечері.

Нещодавно Кулеба і Блінкен зустрічалися під час саміту АСЕАН. Сторони обговорили звільнення Херсону та майбутні поставки озброєння для ЗСУ.

Також Блінкен заявляв, що США готові надавати Україні безпекову, гуманітарну й економічну підтримку стільки часу, скільки буде потрібно.

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Сполучені Штати АмерикиДмитро Кулеба