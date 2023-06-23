Блінкен і Гутерреш обговорили "зернову угоду" після погроз РФ припинити її дію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Блінкена у Twitter .

"Ми погодилися з важливістю Чорноморської зернової ініціативи для світової продовольчої безпеки та щодо негативного впливу на країни, що розвиваються, у разі її припинення", - написав держсекретар США за підсумками переговорів.

При цьому вчора, 22 червня, Гутерреш висловив розчарування через уповільнення інспекцій суден у рамках "зернової угоди" та припинення експорту через порт "Південний".

"Генеральний секретар закликав сторони прискорити діяльність та докласти всіх зусиль, щоб забезпечити продовження дії цієї життєво важливої угоди, яке має бути відновлено 17 липня", - заявив заступник прессекретаря ООН Фархан Хак.

Загрози Росії

Нагадаємо, останні кілька тижнів представники Кремля активно заявляють про те, що вони не продовжуватимуть "зернову угоду" після 18 липня, яка передбачає експорт українських сільгосптоварів Чорним морем. Зокрема, нещодавно прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков розповідав, що "у "зернової угоди" немає шансів".

Виправдовують це представники країни-агресора тим, що ніхто нібито не виконує умов угоди про експорт російського аміаку через Україну.

При цьому вчора, 22 червня, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ольга Трофімцева заявила, що впевнена на 99,9% у виході Росії із "зернової угоди" у липні.