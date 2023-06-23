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Блинкен и Гутерриш обсудили "зерновую сделку" после угроз РФ прекратить ее действие

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Пятница 23 июня 2023 15:54
Блинкен и Гутерриш обсудили "зерновую сделку" после угроз РФ прекратить ее действие Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш и госсекретарь США Ентони Блинкен обсудили "зерновую сделку" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили функционирование "зерновой сделки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Блинкена в Twitter.

"Мы согласились с важностью Черноморской зерновой инициативы для мировой продовольственной безопасности и насчет негативного влияния на развивающиеся страны в случае ее прекращения", - написал госсекретарь США по итогам переговоров.

При этом вчера, 22 июня, Гутерриш выразил разочарование из-за замедления инспекций судов в рамках "зерновой сделки" и прекращение экспорта через порт "Южный".

"Генеральный секретарь призвал стороны ускорить деятельность и приложить все усилия, чтобы обеспечить продолжение действия этого жизненно важного соглашения, которое должно быть возобновлено 17 июля", - заявил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак.

Угрозы России

Напомним, последние несколько недель представители Кремля активно заявляют о том, что они не будут продлевать "зерновую сделку" после 18 июля, которая предусматривает экспорт украинских сельхозтоваров по Черному морю. В частности, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что "у "зерновой сделки" нет шансов".

Оправдывают это представители страны-агрессора тем, что никто якобы не выполняет условия соглашения об экспорте российского аммиака через Украину.

При этом вчера, 22 июня, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева заявила, что уверена на 99,9% в выходе России из "зерновой сделки" в июле.

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