Блінкен і глава МЗС Британії Леммі обговорили посилення військової допомоги Україні

Як розповіли в Держдепі, Блінкен та Леммі обговорили необхідність збільшення допомоги у сфері безпеки України. Зокрема, на тлі того, що Росія звернулась до Північної Кореї з проханням про постачання військових для продовження війни в Україні.

Вони також обговорили ситуацію в Сирії, зокрема принципи, яких мають дотримуватися США та країни регіону під час перехідного процесу і формування нового уряду. Блінкен підтвердив підтримку США нового уряду Сирії.

Нагадаємо, з жовтня стало відомо про те, що до Росії прибули солдати з Північної Кореї. Їх направили до Курської області, де йдуть бойові дії.

Детальніше про те, як Зеленський прокоментував використання військ КНДР у штурмах, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Допомога від США та Британії

Під час повномасштабного вторгнення РФ США та Велика Британія стали ключовими союзниками України, надаючи масштабну допомогу для оборони.

США виділили десятки мільярдів доларів на військову підтримку, яка включала передову зброю, такі як системи HIMARS, Patriot, Abrams, а також боєприпаси, дрони та інше обладнання. Вашингтон також забезпечив фінансову й гуманітарну допомогу, що сприяє економічній стійкості України.

Велика Британія надала значну підтримку в навчанні українських військових, зокрема організовуючи масштабні тренувальні програми. Лондон також поставив Україні протитанкові системи NLAW, далекобійні ракети Storm Shadow і зенітно-ракетні комплекси. Окрім зброї, Британія активно підтримує міжнародні санкції проти Росії та надає гуманітарну допомогу українським переселенцям.