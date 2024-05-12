Блінкен про Харківську область: переконаний, що Україна зможе утримувати лінію фронту

Держсекретаря попросили прокоментувати ситуацію в Харківській області, а також ймовірне збільшення чисельності російських військ.

Він зазначив, що багатомісячна затримка виділення нового фінансування на допомогу Україні "обійшлася недешево". Але цього тижня США анонсували вже другий пакет військової допомоги українським захисникам на 400 млн доларів після паузи.

За словами Блінкена, і США, і Європа роблять все можливе, щоб прискорити постачання зброї до України.

"Я переконаний, що Україна зможе ефективно утримувати лінію (фронту - ред.) на сході, зможе продовжувати використовувати переваги, досягнуті в Чорному морі... А також тримати під прицілом російські сили, у тому числі в Криму, щоб їм було складніше продовжувати цю агресію . Ми надаємо озброєння для цього, але зараз складний момент", - наголосив держсекретар.

Він додав, що США, як і решта 50 країн-союзників України, "нікуди не подінуться". Допомога продовжиться.

"І якщо Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) думає, що зможе пересилити Україну, пересилити її прибічників, він помиляється", - зазначив держсекретар.