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Блинкен о гарантиях для Украины: США обсуждают, как предотвратить войны с Россией в будущем

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 19:03
Блинкен о гарантиях для Украины: США обсуждают, как предотвратить войны с Россией в будущем Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки постоянно находятся в контакте с украинскими партнерами и союзниками. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, стороны обсуждают как предотвратить возможные будущие войны с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Блинкена.

По словам Блинкена, стороны обсуждают, что может быть сделано, чтобы война в Украине больше не повторилась и как наша страна будет защищаться в будущем, если Россия снова прибегнет к агрессии.

"И я не буду вдаваться в подробности того, что это может включать, но ряд стран говорит с Украиной именно об этом. И мы хотим сделать все возможное, чтобы после того, как эта российская агрессия закончится, и Украина полностью утвердить свой суверенитет и независимость, это не повторилось", - заявил госсекретарь.

Война России против Украины длится сорок четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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