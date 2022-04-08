Блинкен о гарантиях для Украины: США обсуждают, как предотвратить войны с Россией в будущем

По словам Блинкена, стороны обсуждают, что может быть сделано, чтобы война в Украине больше не повторилась и как наша страна будет защищаться в будущем, если Россия снова прибегнет к агрессии.

"И я не буду вдаваться в подробности того, что это может включать, но ряд стран говорит с Украиной именно об этом. И мы хотим сделать все возможное, чтобы после того, как эта российская агрессия закончится, и Украина полностью утвердить свой суверенитет и независимость, это не повторилось", - заявил госсекретарь.