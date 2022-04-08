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Блінкен про гарантії для України: США обговорюють, як запобігти війнам з Росією в майбутньому

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П'ятниця 08 квітня 2022 19:03
Блінкен про гарантії для України: США обговорюють, як запобігти війнам з Росією в майбутньому Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки постійно перебувать у контакті з українськими партнерами та союзниками. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, сторони обговорюю як запобігти можливим майбутнім війнам з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Блінкена.

За словами Блінкена, сторони обговорюють, що може бути зроблено, аби війна в Україні більше не повторилася й як наша країна буде захищатися в майбутньому, якщо Росія знову вдасться до агресії.

"І я не вдаватимуся до подробиць того, що це може включати, але низка країн говорять з Україною саме про це. І ми хочемо зробити все можливе, щоб після того, як ця російська агресія закінчиться, і Україна повністю утвердить свій суверенітет та незалежність, це не повторилося", - заявив держсекретар.

Війна Росії проти України триває сорок чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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