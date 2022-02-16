Блинкен едет на Мюнхенскую конференцию. На нее приглашали Зеленского

Государственный секретарь Энтони Блинкен примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Уже завтра он отправится в Германию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.
Сообщается, что Блинкен будет находиться в Германии с 17 по 20 февраля 2022 года. В кулуарах конференции он обсудит с союзниками совместные усилия, направленные на то, чтобы побудить Россию к деэскалации.
"Госсекретарь также подтвердит нашу поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Он проведет двусторонние встречи с коллегами, чтобы обсудить приверженность трансатлантической координации для укрепления европейской безопасности и решения других текущих глобальных проблем", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Мюнхен на конференцию по безопасности, также известно, что президент России Владимир Путин отказался от приезда.
Мюнхенская конференция впервые за два года состоится в очном формате, она пройдет с 18 по 20 февраля 2022 года.