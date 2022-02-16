UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Блинкен едет на Мюнхенскую конференцию. На нее приглашали Зеленского

Автор: Александр Мороз

Государственный секретарь Энтони Блинкен примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Уже завтра он отправится в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

Сообщается, что Блинкен будет находиться в Германии с 17 по 20 февраля 2022 года. В кулуарах конференции он обсудит с союзниками совместные усилия, направленные на то, чтобы побудить Россию к деэскалации.

"Госсекретарь также подтвердит нашу поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Он проведет двусторонние встречи с коллегами, чтобы обсудить приверженность трансатлантической координации для укрепления европейской безопасности и решения других текущих глобальных проблем", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Мюнхен на конференцию по безопасности, также известно, что президент России Владимир Путин отказался от приезда.

Мюнхенская конференция впервые за два года состоится в очном формате, она пройдет с 18 по 20 февраля 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони БлинкенМюнхенская конференция по безопасности