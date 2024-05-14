Блінкен детально розповів про план США, що допоможе Україні "міцно стояти на ногах"

Сполучені Штати Америки мають план, як забезпечити, щоб Україна "міцно стояла на своїх ногах" у військовому, економічному та демократичному аспектах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час виступу в Київському політехнічному інституті.

Перший пункт

За його словами, необхідно забезпечити Україну всім необхідним для успіху на полі бою.

Блінкен перерахував уже досягнуті Україною успіхи: звільнення половини захопленої РФ території, витіснення Чорноморського флоту окупантів із Чорного моря та інше.

"Наше спільне завдання - забезпечити стратегічну перевагу України, щоб вона не тільки досягала успіху на полі бою зараз, а й могла стримувати і відбивати атаки в майбутньому. Як говорив президент Байден, ми хочемо, щоб Україна перемогла, і ми зобов'язалися допомогти їй перемогти", - сказав Блінкен.

Другий пункт

Держсекретар заявив, що важливо підтримувати економіку України, яка повинна "не тільки виживати, а процвітати".

Тут теж Блінкен перерахував досягнення, яких 2023 року змогла досягти українська економіка: зростання ВВП на 5%, зростання приватних інвестицій на 17% тощо.

А зараз країни "Великої сімки" просувають різні трансформаційні проєкти в різних галузях економіки України. Він підкреслив, що це потрібно робити не після війни, а вже зараз.

Третій пункт

Блінкен розповів про важливість підтримки демократії в Україні, адже необхідно не просто проводити реформи, а забезпечувати їхню імплементацію та вплив на життя людей.

"Перемога на полі бою дасть змогу Україні не стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією убезпечить Україну від того, щоб стати подібною до Росії", - додав він.

Блінкен підкреслив, що попри постійне зростання України в рейтингу Transparency International, ще потрібно "зробити багато роботи", оскільки 8 із 10 українців вважають, що для еліти діють одні закони, а для всіх інших - інші.

Держсекретар також перерахував основні аспекти, які Україна має зміцнювати в боротьбі з корупцією: незалежне правосуддя, вільна преса і вільні вибори, громадянське суспільство, незалежні антикорупційні активісти, прокурори і судді.