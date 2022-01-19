Блінкен про агресію РФ проти України: залишити це безкарним - означає відкрити скриньку Пандори

Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив, чому Америка так зосереджена на Україні. За його словами, залишити безкарними дії Росії означає відкрити скриньку Пандори.

За його словами, багато американців ставлять запитання, чому адміністрація Байдена зосереджена на Україні, яка за пів світу звідти.

"Відповідь така: звичайно, Україна важлива сама по собі. І ми протягом багатьох років твердо обстоюємо її суверенітет, територіальну цілісність, незалежність - формулу, яку ви чуєте безкінечно. Але це також більше, ніж Україна", - сказав держсекретар США.

Як зазначив Блінкен, є одна країна, у цьому випадку Росія, яка своїми діями каже, що може силою змінити межі сусідніх держав, може вирішувати за своїх сусідів, яким будуть їхні рішення, з ким їм об’єднуватись - вона, а не народ відповідної країни за допомогою обраного ним уряду.

"Якщо ми залишимо це безкарним, то, я думаю, ми відкриємо величезну скриньку Пандори, де не лише Україна. Інші автократичні країни по всьому світу, такі як Росія, скажуть: ми також це зробимо. І це рецепт конфлікту. Це рецепт хаосу, рецепт людських страждань та рецепт підриву демократії", - заявив Блінкен.