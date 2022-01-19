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Блінкен про агресію РФ проти України: залишити це безкарним - означає відкрити скриньку Пандори

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Варшава, Середа 19 січня 2022 10:54
Блінкен про агресію РФ проти України: залишити це безкарним - означає відкрити скриньку Пандори Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив, чому Америка так зосереджена на Україні. За його словами, залишити безкарними дії Росії означає відкрити скриньку Пандори.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на подкаст Save The World.

За його словами, багато американців ставлять запитання, чому адміністрація Байдена зосереджена на Україні, яка за пів світу звідти.

"Відповідь така: звичайно, Україна важлива сама по собі. І ми протягом багатьох років твердо обстоюємо її суверенітет, територіальну цілісність, незалежність - формулу, яку ви чуєте безкінечно. Але це також більше, ніж Україна", - сказав держсекретар США.

Як зазначив Блінкен, є одна країна, у цьому випадку Росія, яка своїми діями каже, що може силою змінити межі сусідніх держав, може вирішувати за своїх сусідів, яким будуть їхні рішення, з ким їм об’єднуватись - вона, а не народ відповідної країни за допомогою обраного ним уряду.

"Якщо ми залишимо це безкарним, то, я думаю, ми відкриємо величезну скриньку Пандори, де не лише Україна. Інші автократичні країни по всьому світу, такі як Росія, скажуть: ми також це зробимо. І це рецепт конфлікту. Це рецепт хаосу, рецепт людських страждань та рецепт підриву демократії", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, сьогодні Блінкен прибув до України.

Зазначимо, Держдеп опублікував програму візиту Блінкена.

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