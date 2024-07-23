До блекаутів готові. Що буде у Харкові взимку з опаленням та водою

Про водо- і теплопостачання

Він зазначив, ворогом зруйновані всі ТЕЦ, які були у місті й від яких заживлювався Харків. Тому обласний центр не має жодного кіловата власної генерації, також зруйновано трансформаторну підстанцію.

"Ми будемо децентралізувати системи енерго-, водо- і теплопостачання. Ми працюємо над тим, щоби встановити малопотужні когенераційні установки, газогенератори для того, щоб забезпечити, перш за все, водопостачання. Бо наразі є дуже велике плече доставки води до Харкова. Частину з обладнання ми вже отримали", - розповів Терехов.

Крім того, за його словами, в місті будуть встановлювати БМК - блочно-модульні котельні, які будуть розставлені практично по всьому Харкову, аби була можливість у зимовий період забезпечувати людей теплопостачанням.

"Ми дуже серйозно працюємо над цим, розробили план дій, якого дотримуємось, і робимо все можливе для того, щоб забезпечити людей комунальними послугами", - сказав Терехов.

Ситуація з відключеннями електроенергії

Він пояснив, як і по всій Україні, на сьогодні у Харкові немає можливості забезпечувати стале енергозабезпечення. Тому діють графіки відключення електропостачання, і вони працюють у всіх районах міста.

"Намагаємося ці графіки витримувати, є певні труднощі з цим, я постійно на зв'язку з "Харківобленерго", "Укренерго", але щось вдається, щось не вдається", - говорить Терехов і нагадує, що через спеку енергоспоживання теж збільшується.

Мер Харкова стверджує, що багато чув про ідею не відключати електроенергію в прифронтових регіонах і вважає, що це було б чесно і справедливо.

"Адже на сьогодні харків'яни постійно знаходяться під обстрілами. Крім того, за декілька кілометрів від Харкова проходить лінія фронту. Я вважаю, що якби було стале енергозабезпечення в місті - це б дало змогу людям зовсім по-іншому емоційно переживати ці важкі часи. Але на сьогодні, на жаль, у нас діють графіки відключення", - зазначає Терехов.

"До блекаутів готові"

При цьому він запевняє, що влада готова на випадок блекауту в місті. Адже такий сценарій переживало місто декілька разів.

"Ми відпрацювали певні покрокові дії й, на жаль, маємо такий досвід. Тому вже всі комунальні підприємства, критична інфраструктура готові до таких випадків. Дуже хочу, щоб такого не було, але ми вимушені готуватися і до цього", - підсумував Терехов.