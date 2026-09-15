Блекаути не змусять здатися. Майже 80% українців за продовження опору РФ взимку

Більшість українців вважає, що країна має продовжувати збройний опір російській агресії навіть за умов регулярних атак на енергетику та відсутності світла й тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Згідно з даними соціологів, 77% респондентів висловили чітку переконаність у необхідності вести боротьбу надалі. Вони вважають, що треба продовжувати збройний опір, навіть якщо частина населення змушена буде тривалий час перебувати без електроенергії, опалення та каналізації.
Натомість 12% опитаних висловили думку, що за таких складних умов варто погодитися на будь-які вимоги країни-агресорки, навіть якщо вони виглядатимуть як капітуляція України. Ще 11% громадян не змогли чітко сформулювати свою позицію з цього питання.
Готовність чинити опір попри зимові побутові труднощі переважає у всіх регіонах України. Частка тих, хто підтримує продовження боротьби, коливається від 68% на Сході до 83% у Києві.
У Києві зафіксовано найвищий рівень підтримки збройного опору в країні, попри кампанію ворожих ударів балістичними ракетами та реактивними дронами.
Нагадаємо, більшість українських біженців у Польщі вже адаптувалися до життя в країні. Водночас половина опитаних заявила, що планує повернутися, причому переважно після завершення війни.
Зазначимо, попри повномасштабну війну, більшість українців вважають себе щасливими. За останні півтора року частка таких респондентів помітно зросла. Водночас 16% опитаних назвали себе нещасливими.