Блекаути не змусять здатися. Майже 80% українців за продовження опору РФ взимку

Згідно з даними соціологів, 77% респондентів висловили чітку переконаність у необхідності вести боротьбу надалі. Вони вважають, що треба продовжувати збройний опір, навіть якщо частина населення змушена буде тривалий час перебувати без електроенергії, опалення та каналізації.

Натомість 12% опитаних висловили думку, що за таких складних умов варто погодитися на будь-які вимоги країни-агресорки, навіть якщо вони виглядатимуть як капітуляція України. Ще 11% громадян не змогли чітко сформулювати свою позицію з цього питання.

Готовність чинити опір попри зимові побутові труднощі переважає у всіх регіонах України. Частка тих, хто підтримує продовження боротьби, коливається від 68% на Сході до 83% у Києві.

Фото: результати опитування (КМІС)

Фото: результати опитування (КМІС)

У Києві зафіксовано найвищий рівень підтримки збройного опору в країні, попри кампанію ворожих ударів балістичними ракетами та реактивними дронами.