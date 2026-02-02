Блекаути і "довготривалі" продукти: чи злетять в Україні ціни на крупи та олію

Попри те, що крупи та олія не потребують холодильників, тривалі відключення електроенергії можуть позначитися на їхній вартості.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.
"Крупи та олія - це не продукти, які швидко псуються, але тут є свої технологічні процеси зберігання. Ті ж макарони чи гречка - сировина для них зберігається на елеваторах, де мають бути витримані певні технічні операції. На складах сировина може зберігатися декілька місяців, тому ці витрати закладаються у ціні для подальшої реалізації", - зазначає експерт.
Протягом останнього місяця ціни в Україні на крупи залишалися відносно стабільними: гречка коштує 48,37 грн/кг, довгий рис - 49,70 грн/кг, круглий - 56,02 грн/кг, вермішель довга - 31,50 грн/кг. Олія об’ємом 850 мл продається за 81-89 грн.
Аналітики наголошують, що хоча подорожчання круп і олії поки незначне, будь-які зміни у роботі елеваторів чи логістики можуть швидко відобразитися на ринку.
Через жорсткі графіки відключень світла бізнес змушений переходити на дорогі генератори, що створює ланцюгову реакцію подорожчання товарів. Найбільший ріст цін експерти прогнозують на молочні продукти, оскільки у цій галузі виробництво передбачає безперебійний процес.
Відключення електроенергії також значно впливають і на вартість зберігання вітчизняних овочів. Вже протягом місяця борщовий набір здорожчав на 1,5-3,7 гривні кожен продукт, за даними Мінфіну. Подешевшала тільки картопля - ціна впала на 10 копійок.
Вартість яєць тримається стабільною, за прогнозом аналітика Максима Гопка, якщо ситуація з електроенергією і ціни на корм для птиці не зміняться, то після Великодня яйця плавно подешевшають на 10-15%.