Блекаути і "довготривалі" продукти: чи злетять в Україні ціни на крупи та олію

Що буде з цінами на "непсувні" продукти

"Крупи та олія - це не продукти, які швидко псуються, але тут є свої технологічні процеси зберігання. Ті ж макарони чи гречка - сировина для них зберігається на елеваторах, де мають бути витримані певні технічні операції. На складах сировина може зберігатися декілька місяців, тому ці витрати закладаються у ціні для подальшої реалізації", - зазначає експерт.

Протягом останнього місяця ціни в Україні на крупи залишалися відносно стабільними: гречка коштує 48,37 грн/кг, довгий рис - 49,70 грн/кг, круглий - 56,02 грн/кг, вермішель довга - 31,50 грн/кг. Олія об’ємом 850 мл продається за 81-89 грн.

Аналітики наголошують, що хоча подорожчання круп і олії поки незначне, будь-які зміни у роботі елеваторів чи логістики можуть швидко відобразитися на ринку.

Що буде з цінами на продукти в Україні (інфографіка РБК-Україна)