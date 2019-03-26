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В Венесуэле назвали причину массовых отключений света

Новости » Общество    26.03.2019 - 01:35
В Венесуэле назвали причину массовых отключений света
Фото: блэкаут в Венесуэле (mongabay.com)

Кибератака вызвала отключение национальной энергосистемы Венесуэлы

В правительстве Венесуэлы назвали причину очередного отключения електроенегрии на территории страны. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету El Nacional, на энергосистему страны была осуществлена ​​кибератака.

Как сказал министр связи и информации страны Хорхе Родригес, ситуация с отключением света 25 марта 2019 аналогичная той, которая произошла в Венесуэле впервые - 7 марта.

"Сегодняшняя атака аналогична атаке 7 марта: они атаковали "мозг" Национальной энергосистемы на гидроэлектростанции имени Симона Боливара в Эль-Гури", - сказал Родригес.

Сейчас, по словам министра, подача электроэнергии практически полностью восстановлена.

Напомним, в понедельник, 25 марта, в Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии. Как и в прошлый раз, блэкаут затронул многие районы Венесуэлы, включая столицу Каракас.

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