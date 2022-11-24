Блекаут в Україні зафіксували із космосу (фото)

Супутники зафіксували, як українські міста поринули в темряву після масованих ракетних обстрілів 23 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
На супутникових знімках видно, як більша частина України цієї ночі була занурена в темряву.
При цьому там зазначають, що ситуація з енергопостачанням у країні поступово покращується.
Нагадаємо, вчора російські війська завдали чергового масованого удару по критичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів без світла виявилася більша частина країни. Також російські атаки забрали життя десяти людей, ще 55 отримали поранення.
Незважаючи на складну ситуацію до обіду 24 листопада, українські енергетики повернули електрику в усі області. Однак першими загоєли об'єкти критичної інфраструктури.
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