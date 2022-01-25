Блэкаут в Центральной Азии: все аэропорты Узбекистана закрыты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airports в Telegram .

Так, рейс Uzbekistan Airways Алматы-Ташкент приземлился на запасном аэродроме в Навои. Также рейс Air Astana Алматы-Ташкент вернулся в аэропорт отправления.

Кроме того, из-за отключения света не все пассажиры рейса HY-721 по маршруту Ташкент-Нур-Султан успели пройти регистрацию, а также таможенный и паспортный контроль и досмотр безопасности.

Также проблемы с электричеством наблюдаются в аэропортах Намангана, Андижана, Ферганы, Термеза, Карши, Ургенча, Бухары, Нукуса и Самарканда. На данный момент электричество есть только в аэропорту Навои.

После завершения ремонта электросетей аэропорты возобновят работу.