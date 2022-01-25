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Блэкаут в Центральной Азии: все аэропорты Узбекистана закрыты

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Узбекистан, Вторник 25 января 2022 10:20
Блэкаут в Центральной Азии: все аэропорты Узбекистана закрыты Фото: в Узбекистане нет электричества, аэропорты не работают (t.me/uzbairportsuz)
Автор: Иванна Шовкун

Аэропорты Узбекистана временно закрыты из-за массового отключения электроэнергии. Некоторые рейсы были вынуждены поменять маршрут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airports в Telegram.

Так, рейс Uzbekistan Airways Алматы-Ташкент приземлился на запасном аэродроме в Навои. Также рейс Air Astana Алматы-Ташкент вернулся в аэропорт отправления.

Кроме того, из-за отключения света не все пассажиры рейса HY-721 по маршруту Ташкент-Нур-Султан успели пройти регистрацию, а также таможенный и паспортный контроль и досмотр безопасности.

Также проблемы с электричеством наблюдаются в аэропортах Намангана, Андижана, Ферганы, Термеза, Карши, Ургенча, Бухары, Нукуса и Самарканда. На данный момент электричество есть только в аэропорту Навои.

После завершения ремонта электросетей аэропорты возобновят работу.

Напомним, в Ливане 8 января на всей территории страны отключили электричество. Был обесточен даже аэропорт Бейрута.

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