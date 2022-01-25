Блекаут у Центральній Азії: всі аеропорти Узбекистану закриті
Аеропорти Узбекистану тимчасово закриті через масове відключення електроенергії. Деякі рейси змушені були поміняти маршрут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Uzbekistan Airports у Telegram.
Так, рейс Uzbekistan Airways Алмати-Ташкент приземлився на запасному аеродромі в Навої. Також рейс Air Astana Алмати-Ташкент повернувся до аеропорту відправлення.
Крім того, через відключення світла не всі пасажири рейсу HY-721 за маршрутом Ташкент-Нур-Султан встигли пройти реєстрацію, а також митний та паспортний контроль та огляд безпеки.
Також проблеми з електрикою спостерігаються в аеропортах Намангана, Андіжана, Фергани, Термеза, Карші, Ургенча, Бухари, Нукуса та Самарканда. На даний момент електрика є тільки в аеропорту Навоя.
Після завершення ремонту електромереж аеропорти відновлять роботу.
Нагадаємо, в Лівані 8 січня на всій території країни відключили електрику. Було знеструмлено навіть аеропорт Бейрута.