"Блекаут" у Харкові, обстріл Запоріжжя та удари по інфраструктурі: наслідки атаки по Україні

Харків: 15 ударів та енергетичний колапс

Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто фактично повністю без світла.

"Всі екстрені служби вже працюють", - констатував голова ОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що через знеструмлення насосних підстанцій, у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням.

"Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту", - зазначив він.

Крім того, наразі в місті не працюють лінії ДСНС - 101 та 112.

"У звʼязку з чим прошу всіх звертатися за номерами 1562", - додав Терехов.

До того ж, через масовану ракетну атаку по місту метрополітен наразі працює виключно у якості укриття.

Дніпро та Кривий Ріг: аварійні графіки відключення світла та влучання

В Дніпрі через прильоти в деяких районах зникло світло.

"В деяких районах Дніпра відсутнє світло", - пише suspilne.media.

Окрім того, окупанти здійснили комбінований удар ракетами та "шахедами" також по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

"Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У місті запроваджено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори. Найголовніше - без втрат та постраждалих", - констатував глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кам'янське: знеструмлена більша частина міста та школи онлайн

Подібна ситуація і у Кам'янському Днепропетровської області. Через ворожу атаку більша частина міста знеструмлена.

"Наразі відключені обʼєкти водо- та теплопостачання.Зупинено рух трамваїв, тож прошу керівників підприємств з розумінням поставитися до можливих запізнень працівників", - розповів міський голова Кам'янського Андрій Білоусов.

У зв‘язку із ситуацією, як додав він, сьогодні, 22 березня, заклади загальної середньої освіти міста працюють в дистанційному режимі.

"Заклади дошкільної освіти працюють до 12:00 години", - додав очільник міста.

Запоріжжя та область: 12 ударів, поранені та ЗАЕС на межі блекауту

Під масовану атаку росіян потрапило і Запоріжжя. Ворог наніс по місту 12 ракетних ударів.

"Масована ракетна атака по Запоріжжю. Росіяни нанесли 12 ракетних ударів. Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 - пошкоджено. Є поранені, кількість постраждалих уточнюємо", - розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

"Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна - вул. Січі - вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район. Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", - додав Федоров.

Крім того, наразі Запорізька АЕС перебуває на межі блекауту.

"Сьогодні, 22 березня 2024 року, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України", - повідомили у "Енергоатомі".

Сумська область: графіки відключень введені в трьох районах

У Сумській області внаслідок ракетних ударів по об'єктам енергосистеми України тимчасово введені графіки аварійних відключень.

Як зазначають у Сумській ОВА мова йде про три райони регіону - населені пункти Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

"Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - додають в адміністрації.

Хмельницький та область: жертви та пошкодження обʼєктів інфраструктури

Ворог вчергове завдав удару і по Хмельницькій області. В самому Хмельницькому є пошкодження обʼєктів інфраструктури, вже відомо про жертв та постраждалих.

"07:00. Відбій повітряної тривоги. Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі серед цивільних", - розповів міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Вже о 8:30 в Хмельницькій ОВА зазначили, що через обстріл одна людина загинула, є поранені. Також йде пошукова операція.

"На жаль, маємо поранених та 1 загиблу. Під завалами шукаємо людей", - зазначили у повідомленні.

Вінницька область: гібридна тактика та "приліт" в інфраструктуру

На Вінниччині російські окупанти використовували гібридну тактику БПЛА та крилатих ракет.

"Є влучення до об'єкту критичної інфраструктури", - розповів голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Львівська область: пожежа та влучання в об'єкт енергетики

Під час атаки РФ у Львівській області ворожий безпілотник влучив в енергетичну інфраструктуру.

"Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Станом на цю годину (7:09) інформації про постраждалих не надходило", - розповів голова ОВА Максим Козицький.

Крім того, за його словами, у Золочівському районі почалася пожежа у лісовому масиві.

"Попередньо від падіння уламків "шахеда", який збили наші Сили ППО", - зазначив голова ОВА.

Івано-Франківська область: постраждалий та влучання по об’єкту критичної інфраструктури

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи на Прикарпатті. Регіон окупанти атакували як дронами, так і ракетами, без влучань та постраждалих не обійшлося.

"Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури", - розповіла голова ОВА Світлана Онищук.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

"Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано", - додала вона.

Полтавська область: знеструмлення та робота ППО

Під удар потрапила і Полтавська область. На щастя, обійшося без жертв та постраждалих.

"Уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряним цілям у Кременчуцькому районі", - розповів голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він зазначив, що наразі в області знеструмлено понад 104 тисячі побутових споживачів та 6700 юридичних.

"Фактично це превентивні відключення для збалансування роботи енергосистеми. Зберігаємо спокій. Фахівці проводять відновлювальні роботи", - додав голова ОВА.