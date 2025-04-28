Блэкаут в Европе: есть ли угроза для энергосистемы Украины

Масштабные отключения электроэнергии в Европе не должны повлиять на Украину. По словам источников сейчас страна почти не импортирует электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на несколько источников на энергетическом рынке Украины.

Согласно экспертам, сейчас энергосистема Украины не зависит от поставок из Португалии и Испании, а также не испытывает влияния от блэкаутов в этих странах.

"Мы сейчас почти не импортируем электроэнергию - это может быть только в некоторые часы и в очень малых объемах. В основном идет экспорт", - отметил собеседник.

По словам источника, ситуация в Украине остается стабильной, поскольку страна практически не импортирует электроэнергию.

Последние масштабные отключения электроэнергии в нескольких странах Европы не должны сказаться на энергетической ситуации в Украине, которая является частью единой европейской энергосистемы.

Блэкаут в Европе

Напомним, что в понедельник, 28 апреля, в нескольких европейских странах произошли масштабные перебои с электроснабжением, которые привели к отключению электроэнергии для миллионов людей.

Согласно сообщениям, в Испании в понедельник в 12:30 (по местному времени) произошел масштабный блэкаут, когда потребление электроэнергии резко упало с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт.

Проблемы с электроснабжением не коснулись Канарских и Балеарских островов, а также Сеуты и Мелильи.

В Португалии сбои в подаче электроэнергии начались практически одновременно с Испанией, остановив работу инфраструктуры, аэропортов и вокзалов. Официальных причин отключений пока не озвучено, но ведется расследование.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.