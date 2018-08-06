Блаттер заявив про шахрайство при виборі Катару країною проведення ЧС-2022

Колишній футбольний чиновник, що країна нечесним шляхом отримала це право

Колишній президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозеф Блаттер заявив, що Катар нечесним шляхом отримав право на проведення чемпіонату світу-2022. Про це футбольний чиновник, який залишив ФІФА через корупційний скандал, написав у своїй книзі Ma Vérité ("Моя Правда"), витяг з публікації наводить The Times.

За його словами, члени комісії, які вибирали країну-господарку турніру, проігнорували рекомендації про те, що країна не зможе організувати турнір. Блаттер пише, що ніхто з членів вчитувався в звіти про країни, які претендували на проведення ЧС, оскільки заздалегідь визначилися з вибором.

Екс-глава ФІФА стверджує, перемога заявки Катару стала можливою через змову і політичний тиск з боку Мішеля Платіні, колишнього президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), який входив до комісії.

"Якби ми ретельно вивчили ті звіти, то чемпіонат світу в Катарі не проводився б. Я не знаю і не хочу знати, чи є зв'язок між ЧС-2022 в Катарі і тим, що трапилося далі", - пише Блаттер, маючи на увазі те, що Катар після цього вклав мільярди євро в авіаційні контракти з Францією і паризький футбольний клуб ПСЖ.

Йозеф Блаттер очолював ФІФА протягом 17 років. Він покинув пост президента організації в 2015 році після корупційного скандалу, отримавши 8-річне відсторонення від футбольної діяльності. У лютому 2016 року апеляційний комітет ФІФА скоротив термін відсторонення до 6 років.

Нагадаємо, національна прокуратура Франції відкрила розслідування корупції у ФІФА, яке, в тому числі, стосується процесу виборів країн-господарів чемпіонатів світу 2018 і 2022 років.