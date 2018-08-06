Блаттер заявив про шахрайство при виборі Катару країною проведення ЧС-2022

Новини Спорт 06.08.2018 - 10:33
Фото: Йозеф Блаттер (agenciabrasil.gov.br)
Фото: Йозеф Блаттер (agenciabrasil.gov.br)

Колишній футбольний чиновник, що країна нечесним шляхом отримала це право

Колишній президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозеф Блаттер заявив, що Катар нечесним шляхом отримав право на проведення чемпіонату світу-2022. Про це футбольний чиновник, який залишив ФІФА через корупційний скандал, написав у своїй книзі Ma Vérité ("Моя Правда"), витяг з публікації наводить The Times.

За його словами, члени комісії, які вибирали країну-господарку турніру, проігнорували рекомендації про те, що країна не зможе організувати турнір. Блаттер пише, що ніхто з членів вчитувався в звіти про країни, які претендували на проведення ЧС, оскільки заздалегідь визначилися з вибором.

Екс-глава ФІФА стверджує, перемога заявки Катару стала можливою через змову і політичний тиск з боку Мішеля Платіні, колишнього президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), який входив до комісії.

"Якби ми ретельно вивчили ті звіти, то чемпіонат світу в Катарі не проводився б. Я не знаю і не хочу знати, чи є зв'язок між ЧС-2022 в Катарі і тим, що трапилося далі", - пише Блаттер, маючи на увазі те, що Катар після цього вклав мільярди євро в авіаційні контракти з Францією і паризький футбольний клуб ПСЖ.

Йозеф Блаттер очолював ФІФА протягом 17 років. Він покинув пост президента організації в 2015 році після корупційного скандалу, отримавши 8-річне відсторонення від футбольної діяльності. У лютому 2016 року апеляційний комітет ФІФА скоротив термін відсторонення до 6 років.

Нагадаємо, національна прокуратура Франції відкрила розслідування корупції у ФІФА, яке, в тому числі, стосується процесу виборів країн-господарів чемпіонатів світу 2018 і 2022 років.

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Теги:  ФІФА,  Мішель Платіні,  ЧМ-2022,  Йозеф Блаттер,  Катар  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС