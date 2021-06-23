Благотворительный фонд KustoHelp оказал помощь медикам в Украине

Общий объем помощи составил более 135 000 $ (3 800 000 грн.). Больницам передали аппараты ИВЛ (4 шт.), электрокардиографы (2 шт.), кислородные концентраторы (6 шт.), систему назальной высокопоточной оксигенотерапии (2шт.), пульсометры, дефибрилляторы и мониторы пациентов, СИЗы, респираторы FFP3, перчатки и медикаменты.

Проект был реализован благодаря усилиям команды Kusto Agro в Украине. Таким образом, казахстанский бизнес вносит посильный вклад в помощь по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"В это непростое для Украины время, считаем своим долгом оказать помощь медикам, находящимся на переднем крае борьбы с инфекцией. Мы рады оказать посильную помощь медицинским учреждениям Украины. Надеемся, что эта помощь является своевременной и желаем всем крепкого здоровья", - отметил Даулет Нуржанов, соучредитель Kusto Group.

Главный врач Калиновской ЦРБ Владислав Головащенко отметил, что пациенты с Covid-19 часто имеют значительное поражение легких и для лечения требуют большого количества и высокой концентрации кислорода.

"Такие аппараты, которые нам передал благотворительный фонд #KustoHelp позволяют подавать больному до 60 литров кислорода в минуту. Это оборудование позволяет регулировать скорость подачи кислорода, подогревает и увлажняет его. Это - оборудование, с помощью которого мы спасаем жизни пациентов с вирусными пневмониями, в том числе и коронавирусными. Для врачей и пациентов это очень большая помощь", - рассказал Владислав Головащенко.