Благодійний фонд KustoHelp надав допомогу медикам в Україні

Загальний обсяг допомоги становив понад $135 тис. (3,8 млн грн). Лікарням передали апарати ШВЛ (4 шт.), електрокардіографи (2 шт.), кисневі концентратори (6 шт.), системи назальної високопотокової оксигенотерапії (2 шт.), пульсоксиметри, дефібрилятори та монітори пацієнтів, ЗІЗ, респіратори FFP3, рукавички та медикаменти.

Проект реалізовано завдяки зусиллям команди Kusto Agro в Україні. Таким чином, казахстанський бізнес робить посильний внесок у боротьбу з коронавірусною інфекцією.

"У цей непростий для України час вважаємо своїм обов'язком надати допомогу медикам, які перебувають на передовій боротьби з інфекцією. Ми раді надати посильну допомогу медичним закладам України. Сподіваємося, що ця допомога є своєчасною, і бажаємо всім міцного здоров'я", - зазначив Даулет Нуржанов, співзасновник Kusto Group.

Головний лікар Калинівської ЦРЛ Владислав Головащенко зазначив, що пацієнти з Covid-19 часто мають значне ураження легень і для лікування потребують великої кількості та високої концентрації кисню.

"Такі апарати, які нам передав благодійний фонд #KustoHelp, дозволяють подавати хворому до 60 літрів кисню за хвилину. Це обладнання дозволяє регулювати швидкість подачі кисню, підігріває та зволожує його. Завдяки йому ми рятуємо життя пацієнтів з вірусними пневмоніями (у тому числі коронавірусними). Для лікарів і пацієнтів це значна допомога", - розповів Владислав Головащенко.