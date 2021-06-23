Благотворительный фонд KustoHelp оказал помощь медикам в Украине
В период с 17 Мая по 17 июня 2021 года благотворительный фонд KustoHelp провел крупную акцию по оказанию помощи 10 районным больницам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Проект охватил районные больницы Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Общий объем помощи составил более 135 000 $ (3 800 000 грн.). Больницам передали аппараты ИВЛ (4 шт.), электрокардиографы (2 шт.), кислородные концентраторы (6 шт.), систему назальной высокопоточной оксигенотерапии (2шт.), пульсометры, дефибрилляторы и мониторы пациентов, СИЗы, респираторы FFP3, перчатки и медикаменты.
Проект был реализован благодаря усилиям команды Kusto Agro в Украине. Таким образом, казахстанский бизнес вносит посильный вклад в помощь по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"В это непростое для Украины время, считаем своим долгом оказать помощь медикам, находящимся на переднем крае борьбы с инфекцией. Мы рады оказать посильную помощь медицинским учреждениям Украины. Надеемся, что эта помощь является своевременной и желаем всем крепкого здоровья", - отметил Даулет Нуржанов, соучредитель Kusto Group.
Главный врач Калиновской ЦРБ Владислав Головащенко отметил, что пациенты с Covid-19 часто имеют значительное поражение легких и для лечения требуют большого количества и высокой концентрации кислорода.
"Такие аппараты, которые нам передал благотворительный фонд #KustoHelp позволяют подавать больному до 60 литров кислорода в минуту. Это оборудование позволяет регулировать скорость подачи кислорода, подогревает и увлажняет его. Это - оборудование, с помощью которого мы спасаем жизни пациентов с вирусными пневмониями, в том числе и коронавирусными. Для врачей и пациентов это очень большая помощь", - рассказал Владислав Головащенко.
Напомним, что в августе прошлого года, когда в Казахстане была тяжелая эпидемиологическая обстановка, благотворительный фонд KustoHelp совместно с Посольством Казахстана в Украине организовали доставку гуманитарной помощи из Украины в виде антибактериальных препаратов украинского производства общей стоимостью 86,7 млн тенге, для лечения казахстанских COVID-пациентов. В этом году Казахстан оказывает помощь Украине в виде благодарного ответного шага.
Как известно, проект KustoHelp создан международной компанией Kusto Group и направлен на оказание помощи наиболее пострадавшим и уязвимым группам населения на период чрезвычайного положения, объявленной по причине пандемии коронавируса COVID-19 в Республике Казахстан.
За период действия карантина в Казахстане общий объем помощи составил около 2,5 млн долларов США, оказана помощь порядка 100 медицинским учреждениям в виде медицинского оборудования, реанимобилей и защитных средств, продуктовыми наборами были обеспечены свыше 12 000 семей.