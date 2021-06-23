Благодійний фонд KustoHelp надав допомогу медикам в Україні
У період з 17 травня до 17 червня 2021 р. благодійний фонд #KustoHelp провів велику акцію з надання допомоги 10 районним лікарням у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Проєкт охопив районні лікарні Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
Загальний обсяг допомоги становив понад $135 тис. (3,8 млн грн). Лікарням передали апарати ШВЛ (4 шт.), електрокардіографи (2 шт.), кисневі концентратори (6 шт.), системи назальної високопотокової оксигенотерапії (2 шт.), пульсоксиметри, дефібрилятори та монітори пацієнтів, ЗІЗ, респіратори FFP3, рукавички та медикаменти.
Проект реалізовано завдяки зусиллям команди Kusto Agro в Україні. Таким чином, казахстанський бізнес робить посильний внесок у боротьбу з коронавірусною інфекцією.
"У цей непростий для України час вважаємо своїм обов'язком надати допомогу медикам, які перебувають на передовій боротьби з інфекцією. Ми раді надати посильну допомогу медичним закладам України. Сподіваємося, що ця допомога є своєчасною, і бажаємо всім міцного здоров'я", - зазначив Даулет Нуржанов, співзасновник Kusto Group.
Головний лікар Калинівської ЦРЛ Владислав Головащенко зазначив, що пацієнти з Covid-19 часто мають значне ураження легень і для лікування потребують великої кількості та високої концентрації кисню.
"Такі апарати, які нам передав благодійний фонд #KustoHelp, дозволяють подавати хворому до 60 літрів кисню за хвилину. Це обладнання дозволяє регулювати швидкість подачі кисню, підігріває та зволожує його. Завдяки йому ми рятуємо життя пацієнтів з вірусними пневмоніями (у тому числі коронавірусними). Для лікарів і пацієнтів це значна допомога", - розповів Владислав Головащенко.
Нагадаємо, що в серпні минулого року, коли в Казахстані була важка епідеміологічна ситуація, благодійний фонд KustoHelp спільно з Посольством Казахстану в Україні організували доставку гуманітарної допомоги з України у вигляді антибактеріальних препаратів українського виробництва загальною вартістю 86,7 млн тенге для лікування казахстанських COVID-пацієнтів. Цього року Казахстан у відповідь надає допомогу Україні.
Як відомо, благодійний проект KustoHelp створений міжнародною компанією Kusto Group і спрямований на надання допомоги найбільш постраждалим і вразливим групам населення на період надзвичайного стану, оголошеного через пандемію коронавірусу COVID-19 у Республіці Казахстан.
За період дії карантину в Казахстані загальний обсяг допомоги становив близько $2,5 млн. Фондом надана допомога приблизно 100 медичним закладам у вигляді медичного обладнання, реанімобілів і засобів захисту, продуктовими наборами були забезпечені понад 12 тис. сімей.