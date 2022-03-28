Благотворительная организация Шона Пенна будет помогать переселенцам Львовcкой области

"Наша организация хочет наладить партнерские отношения именно здесь, в Украине. Мы знаем, насколько важно сейчас поддерживать население в борьбе за свободу, поэтому будем помогать всем, чем можем. Ваш опыт - это пример для всего мира. Сейчас мы хотим получить список самых необходимых вещей для переселенцев, чтобы собрать их и в кратчайшие сроки обеспечить людей помощью", - сказал Пенн.

В свою очередь областной глава отметил, что Львовская область постоянно получает помощь от стран Европы и заботится о переселенцах.

"Например, нас поддерживает организация World Central Kitchen, помогающая обеспечивать питание переселенцев. По состоянию на сейчас раздали более 1,3 млн порций для людей. В то же время мы планируем строить временные жилья для ВПЛ, ведь понимаем, что жить в школах, детсадах и общежитиях - это не выход и нужно стабилизировать учебный процесс", - говорит он.

Также Козицкий добавил, что Львовская область не хватает активного и системного участия европейских гуманитарных организаций, таких как Красный Крест или ООН.

В сообщении отмечается, что с начала российского вторжения на территории области нашли убежище 250 тысяч вынужденных переселенцев, а только за последние сутки во Львовскую область прибыли 585 человек.