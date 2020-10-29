Благосостояние, безопасность, здоровье: как изменилось самоощущение украинцев за 9 лет

Фото: осень (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доля счастливых людей в сравнении с 2011 годом выросла с 68% до 78%

В 2020 году украинцы чувствуют себя в большей безопасности, в том числе финансово, а также более счастливо, чем 9 лет назад. Кроме того, большинство тенденций говорят о движении к секулярно-рациональных ценностей и ценностей самовыражения.

Об этом свидетельствуют результаты седьмой волны Всемирного исследования ценностей в Украине.

Как отмечают авторы исследования, на движение к удовлетворению базовых потребностей и построению демократического государства, а также на рост распространенности секулярно-рациональных ценностей и ценностей самовыражения указывают такие тенденции в сравнении с 2011 годом:

- Рост доли счастливых людей с 68% до 78,3%;

- Рост доли людей с хорошим здоровьем по самооценке с 37% до 45,4%. Доля тех, кто за последний год никогда не оставался без необходимых лекарств или медицинской помощи, возросла с 53% до 62,5%;

- Снижение доли недовольных финансовым положением с 48% до 38,9%. Также снизилась доля тех, кто считает, что имеет низкий уровень дохода (с 55% до 45,1%) и выросла доля тех, кто оценивает свой доход как средний (с 33% до 37%). Доля тех, кто за последний год никогда не питался плохо или не обходился без пищи, возросла с 52% до 71,7%.

- Рост доли тех, кто за последний год никогда не чувствовал себя в опасности в своем доме/квартире, с 69% до 73,8%;

- Снижение доли тех, кто считает Бога важным в своей жизни с 64% до 56,3%

- Снижение доли тех, кто считает, что в детях надо воспитывать религиозность (с 22% до 14,9%) и послушание (с 58% до 33,1%). Рост доли тех, кто считает, что в детях надо воспитывать решительность с 39% до 45,8%;

- Рост толерантности к людям с ВИЧ (доля тех, кто не хотел бы жить рядом с ними, снизилась с 52% до 36,4%) и к гомосексуалам (соответствующая доля снизилась с 62% до 44,8%);

- Рост толерантности к абортам (доля ответов "оправданы" выросла с 15,1% до 21,0%);

- Снижение доли тех, кто позитивно оценивает рост уважения к власти (с 50% до 31,9%);

- Рост доли тех, кто предпочитает "предоставление народу возможности больше влиять на принятие правительством важных решений" перед борьбой с ростом цен и поддержанием порядка среди приоритетов страны (с 18,4% до 23,8%);

- Рост общественной активности как фактической, так и потенциальной: рост частоты подписания петиций, участия в общественных организациях, готовности участвовать в демонстрациях, забастовках, бойкотах;

- Рост доли тех, кто считает, что большинству людей можно доверять: с 23,1% до 30,1%;

- Рост доли тех, кто считает, что важно жить в демократической стране, что Украина управляется демократически и что в ней уважаются права человека;

- Рост доли респондентов, которые считают, что во время выборов проводится правильный подсчет голосов, с 30% до 54,4%;

- Рост доли респондентов, которые не согласны с тем, что мужчины являются лучшими политическими лидерами, чем женщины (с 48% до 55,1%)

Опрос в Украине провели 21 июля - 17 августа 2020 года. Метод: личные интервью на дому у респондента с использованием планшетов. Исполнители полевого этапа: Info Sapiens, Центр "Социальный Мониторинг" Всего проведено 1286 интервью.

Напомним, по данным опроса Gallup International, на конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми и только 18% считали свою жизнь несчастливой.

Отметим, Украина в 2019 году заняла 15 место в международном рейтинге оптимизма Gallup International с показателем индекса 25 пунктов.