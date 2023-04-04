Благословляв окупантів. СБУ викрили ще одного настоятеля храму УПЦ МП

Слідство встановило, що під час окупації настоятель храму Ізюмської єпархії УПЦ МП підтримав Росію. Протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі і намагався залучити до неї місцевих жителів.

Священник під час "заходу" благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі. Увесь процес він наказав своїм поплічникам зафіксувати на камеру для оприлюднення на кремлівських медіаресурсах.

Під час звільнення Харківської області українськими захисниками священник разом з сім'єю втік до Росії. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ.

СБУ відкрила проти колишнього настоятеля храму кримінальну справу за ст. 436-2 ККУ.Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ оголосила підозру ще одному настоятелю храму УПЦ МП (t.me/SBUkr)