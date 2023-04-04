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Благословлял оккупантов. СБУ разоблачили еще одного настоятеля храма УПЦ МП

Фото: СБУ объявила подозрение еще одному настоятелю храма УПЦ МП (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший настоятель одного из храмов УПЦ Московского патриархата поддержал россиян во время оккупации Харьковской области. Против него возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следствие установило, что во время оккупации настоятель храма Изюмской епархии УПЦ МП поддержал Россию. Протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси и пытался привлечь к нему местных жителей.

Священник во время "мероприятия" благословлял российских оккупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе. Весь процесс он приказал своим приспешникам зафиксировать на камеру для публикации на кремлевских медиаресурсах.

Во время освобождения Харьковской области украинскими защитниками священник вместе с семьей бежал в Россию. Там он был назначен настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

СБУ возбудила против бывшего настоятеля храма уголовное дело по ст. 436-2 УК. Следственные действия продолжаются.

Фото: СБУ объявила подозрение еще одному настоятелю храма УПЦ МП (t.me/SBUkr)

Напомним, СБУ объявила подозрение бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу за разжигание вражды среди верующих.

Позже суд избрал митрополиту Павлу меру пресечения в виде домашнего ареста.

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