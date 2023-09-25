Благодійний фонд MK Foundation збирає історії Героїв для «Книги Слави»

На Михайлівській площі у Києві з'явився новий експонат. Це бус Volkswagen 54-ї ОМБр, який військові прозвали «Ветераном». Автівка з перших днів повномасштабної війни рятувала життя українським бійцям та евакуювала мирне населення.

Поряд з автівкою встановлений інформаційний стенд з її історією. Повідомляється, що авто використовувалось на Донеччині в таких гарячих точках, як Мар'їнка, Бахмут, Соледар, Красна Гора. Саме в селі Красна Гора у вересні 2022 року воно остаточно було розбите ворожими снарядами, але наостанок врятувало групу поранених бійців.

«Зруйновану вщент автівку військовослужбовці передали фонду MK Foundation, щоб “зеленого рятівника” побачили жителі та гості столиці. Тепер він стоїть у центрі Києва на Михайлівській площі та ілюструє, якою є війна, і те, яку роль в ній відіграють звичайні автівки. На капоті автівки — підписи бійців бригади. Деяких з них, на жаль, вже з нами немає», — повідомляється на сайті фонду.

Серед позивних бійців можна побачити «Акробат», «Риба», «Прапор», «Шахтер», «Художник», «Кракен» та інші. Щоб зберегти подвиг українських військових, які досі захищають Україну на фронті, та вшанувати пам’ять полеглих героїв, команда MK Foundation працює над створенням «Книги слави». Тому звертається до тих, впізнає підпис когось з бійців, знає цю автівку або навіть служив на ній, розказати про це фонду.

MK Foundation створив підприємець Максим Кріппа понад рік тому. За цей час фонд направив на допомогу 520 мільйонів гривень. Пріоритетним напрямком його роботи є забезпечення війська автівками — бусами, пікапами та вантажівками. Наразі MK Foundation закупив 858 «бойових коней», а транспортні засоби отримали вже майже 100 військових частин із різних регіонів України.

Зв’язатись з фондом:

імейл: info@mkf.com.ua

тел: +38 068 050 27 79

Соцмережі: Facebook та Instagram