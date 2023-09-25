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Благотворительный фонд MK Foundation собирает истории Героев для «Книги Славы»

 

На Михайловской площади в Киеве появился новый экспонат. Это бус Volkswagen 54-й ОМБр, прозванный военными «Ветераном». Автомобиль с первых дней полномасштабной войны спасал жизнь украинским бойцам и эвакуировал мирное население.

Рядом с автомобилем установлен информационный стенд с его историей. Сообщается, что автомобиль использовался на Донетчине в таких горячих точках, как Марьинка, Бахмут, Соледар, Красная Гора. Именно в селе Красная Гора в сентябре 2022 оно окончательно было разбито вражескими снарядами, но напоследок спасло группу раненых бойцов.

«Разрушенный полностью автомобиль военнослужащие передали фонду MK Foundation, чтобы "зеленого спасителя" увидели жители и гости столицы. Теперь он стоит в центре Киева на Михайловской площади и иллюстрирует, какова война, и то, какую роль в ней играют обычные автомобили. На капоте машины подписи бойцов бригады. Некоторые из них, к сожалению, уже с нами нет», — сообщается на сайте фонда.

Среди позывных бойцов можно увидеть "Акробат", "Рыба", "Знамя", "Шахтер", "Художник", "Кракен" и другие. Чтобы сохранить подвиг украинских военных, до сих пор защищающих Украину на фронте, и почтить память павших героев, команда MK Foundation работает над созданием «Книги славы». Поэтому обращается к тем, узнает подпись кого-то из бойцов, знает этот автомобиль или даже служил на нем, рассказать об этом фонду.

MK Foundation создал предприниматель Максим Криппа больше года назад. За это время фонд направил в помощь 520 миллионов гривен. Приоритетным направлением его работы является обеспечение войска автомобилями — бусами, пикапами и грузовиками. В настоящее время MK Foundation закупил 858 «боевых коней», а транспортные средства получили уже около 100 воинских частей из разных регионов Украины.

Связаться с фондом:

имейл: info@mkf.com.ua

тел: +38 068 050 27 79

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