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Благодійний фонд MK Foundation заявив про інформаційну атаку

П'ятниця 10 листопада 2023 22:01
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Благодійний фонд MK Foundation заявив про інформаційну атаку Фото: благодійний фонд MK Foundation заявив про інформаційну атаку (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благодійний фонд MK Foundation заявив, що з листопада триває цілеспрямована інформаційна атака з боку російських та проросійських ресурсів. За їхніми словами, мета атаки - блокувати роботу фонду та наразити на небезпеку волонтерів та військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

"У відверто провокативній манері знімають серійні сюжети, у яких видають не просто місцезнаходження автівок, призначених військовим, а й місце їх передачі, створюючи цим самим загрозу для життя воїнів ЗСУ та працівників фонду. Варто зауважити, що на час виходу цієї заяви жодного офіційного звернення ані фонд, ані його партнери та військові частини, з якими фонд співпрацює, не отримували", - йдеться в заяві.

На сьогодні сайт фонду знаходиться під постійною DDoS-атакою, а імейли співробітників намагалися зламати.

"Станом на 9 листопада за участі нашого фонду було придбано 970 автівок, 30 автомобілів медичного призначення, 5 пожарних машин і 5 одиниць спецтехніки, 11 човнів та двигунів для них, 70 безпілотних комплексів, 215 генераторів та багато іншого згідно запитів військовослужбовців та військових адміністрацій", - йдеться в заяві.

Принцип передачі автівок: в першу чергу військові получають ті машини, що є в найкращому стані серед наявних, не зважаючи на час їх появи у Хабі. Вже 98 військових частин і підрозділів отримали допомогу фонду, серед яких бригада "Гвардії наступу", "Буревій", "Вовки да Вінчі", 3 окрема штурмова бригада "Азов" тощо.

"Наш фонд не збирає донатів, а є приватною ініціативою Максима Кріппи, який теж виявився мішенню для росіян та їх посіпак в Україні. Своєю чергою дискредитація нашого засновника - пряма загроза функціонуванню установи. Попри все ми не збираємось зупинятись", - додали в фонді.

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