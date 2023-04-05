Благодійники передали черговий вантаж гуманітарки для лікарень Краматорська

Благодійники привезли черговий гуманітарний вантаж на Донеччину. Цього разу для лікарень та медиків Краматорська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана .

Так, благодійний фонд передав медичним закладам Краматорська велику партію дезінфекційних засобів. Вони активно використовуються усіма без винятку медиками - хірургами, що проводять складні операції, лікарями при наданні стоматологічної допомоги та просто при огляді пацієнтів в місцевих медзакладах.

"З початку повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю ми активно допомагаємо населенню. Це і продуктові набори, і будматеріали для відновлення пошкодженого майна людей, і пічки та генератори, що рятували донеччан в холодну пору року. Зараз привезли допомогу для наших медиків. Продовжуємо працювати на всіх фронтах на нашу спільну перемогу над ворогами України", - розповідає засновник та меценат Фонду Едуард Мкртчан.

Діяльність Благодійного фонду Едуарда Мкртчана після 24 лютого була повністю спрямована на підтримку населення, що постраждало від вторгнення окупанта.

Усього на початок 2023 року від Фонду було передано гуманітарної допомоги на більш ніж 30 мільйонів гривень. Сам же засновник і меценат Едуард Мкртчан наразі служить на сході України, захищаючи країну від ворога.