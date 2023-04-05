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Благотворители передали очередной груз гуманитарки для больниц Краматорска

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Среда 05 апреля 2023 11:54
Благотворители передали очередной груз гуманитарки для больниц Краматорска Фото: благотворители передали очередной груз гуманитарки для краматорских больниц (пресс-служба фонда)
Автор: Артем Горовенко

Благотворители привезли очередной гуманитарный груз в Донецкую область. В этот раз для больниц и медиков Краматорска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана.

Так, благотворительный фонд передал медицинским учреждениям Краматорска крупную партию дезинфицирующих средств. Они активно используются всеми без исключения медиками - хирургами, проводящими сложные операции, врачами при оказании стоматологической помощи и просто при осмотре пациентов в местных медучреждениях.

"С начала полномасштабного вторжения врага на нашу землю мы активно помогаем населению. Это и продуктовые наборы, и стройматериалы для восстановления поврежденного имущества людей, и печки и генераторы, спасавшие дончан в холодное время года. Сейчас привезли помощь для наших медиков. Продолжаем работать на всех фронтах на нашу общую победу над врагами Украины", - рассказывает основатель и меценат Фонда Эдуард Мкртчан.

Благотворители передали очередной груз гуманитарки для больниц Краматорска

Благотворители передали очередной груз гуманитарки для больниц Краматорска

Деятельность Благотворительного фонда Эдуарда Мкртчана после 24 февраля была полностью направлена на поддержку пострадавшего от вторжения оккупанта населения.

Всего на начало 2023 года от Фонда было передано гуманитарной помощи на более чем 30 миллионов гривен. Сам же основатель и меценат Эдуард Мкртчан служит на востоке Украины, защищая страну от врага.

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Краматорск Гуманитарная помощь
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