Благодатный огонь доставили в Михайловский собор Киева

В Украину в воскресенье, 2 мая, доставили Благодарный огонь из Иерусалима. Он был доставлен в Михайловский Златоверхий монастырь Православной церкви Украины в Киеве.
Об этом сообщает "Суспильне".
Благодатный огонь был доставлен в Украину утром 2 мая верующими рейсовым самолетом. Принял огонь наместник Михайловского собора архиепископ Агапит.
По словам священника ПЦУ Михаила Емельяна, отдельный чартерный рейс для доставки Благодатного огня не заказывали, чтобы сэкономить средства и отдать их на нужды верующих.
"Процедура перевозки этого огня предусматривает специальные лампады. Соответствующее уже после его прибытия в кафедральный собор верующие и наместник собора зажигают этот огонь и передают его другим верующим", - рассказал Емельян.
Далее Благодатный огонь развезут по другим регионам Украины.
Отметим, Благодатный огонь сошел 1 мая в храме Гроба Господня в Иерусалиме. После схождения огонь передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру.
Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний обещал, что по прибытии в Украину Благодатный огонь распространят между украинскими церквями.