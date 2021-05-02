Благодатный огонь доставили в Михайловский собор Киева

Благодатный огонь был доставлен в Украину утром 2 мая верующими рейсовым самолетом. Принял огонь наместник Михайловского собора архиепископ Агапит.

По словам священника ПЦУ Михаила Емельяна, отдельный чартерный рейс для доставки Благодатного огня не заказывали, чтобы сэкономить средства и отдать их на нужды верующих.

"Процедура перевозки этого огня предусматривает специальные лампады. Соответствующее уже после его прибытия в кафедральный собор верующие и наместник собора зажигают этот огонь и передают его другим верующим", - рассказал Емельян.

Далее Благодатный огонь развезут по другим регионам Украины.