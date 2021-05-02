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Благодатный огонь доставили в Михайловский собор Киева

Автор: Игорь Литвиненко

В Украину в воскресенье, 2 мая, доставили Благодарный огонь из Иерусалима. Он был доставлен в Михайловский Златоверхий монастырь Православной церкви Украины в Киеве.

Об этом сообщает "Суспильне".

Благодатный огонь был доставлен в Украину утром 2 мая верующими рейсовым самолетом. Принял огонь наместник Михайловского собора архиепископ Агапит.

По словам священника ПЦУ Михаила Емельяна, отдельный чартерный рейс для доставки Благодатного огня не заказывали, чтобы сэкономить средства и отдать их на нужды верующих.

"Процедура перевозки этого огня предусматривает специальные лампады. Соответствующее уже после его прибытия в кафедральный собор верующие и наместник собора зажигают этот огонь и передают его другим верующим", - рассказал Емельян.

Далее Благодатный огонь развезут по другим регионам Украины.

Отметим, Благодатный огонь сошел 1 мая в храме Гроба Господня в Иерусалиме. После схождения огонь передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру.

Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний обещал, что по прибытии в Украину Благодатный огонь распространят между украинскими церквями.

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