Благодатний вогонь доставили в Михайлівський собор Києва

Благодатний вогонь був доставлений в Україну вранці 2 травня віруючими рейсовим літаком. Прийняв вогонь намісник Михайлівського собору архієпископ Агапіт.

За словами священика ПЦУ Михайла Омеляна, окремий чартерний рейс для доставки Благодатного вогню не замовляли, щоб заощадити кошти і віддати їх на потреби віруючих.

"Процедура перевезення цього вогню передбачає спеціальні лампади. Вже після його прибуття в кафедральний собор віруючі і намісник собору запалюють цей вогонь і передають його іншим віруючим", - розповів Омелян.

Далі Благодатний вогонь розвезуть по інших регіонах України.