Благодатний вогонь доставили в Михайлівський собор Києва

В Україну в неділю, 2 травня, доставили Вдячний вогонь з Єрусалиму. Він був доставлений в Михайлівський Золотоверхий монастир Православної церкви України в Києві.
Про це повідомляє "Суспильне".
Благодатний вогонь був доставлений в Україну вранці 2 травня віруючими рейсовим літаком. Прийняв вогонь намісник Михайлівського собору архієпископ Агапіт.
За словами священика ПЦУ Михайла Омеляна, окремий чартерний рейс для доставки Благодатного вогню не замовляли, щоб заощадити кошти і віддати їх на потреби віруючих.
"Процедура перевезення цього вогню передбачає спеціальні лампади. Вже після його прибуття в кафедральний собор віруючі і намісник собору запалюють цей вогонь і передають його іншим віруючим", - розповів Омелян.
Далі Благодатний вогонь розвезуть по інших регіонах України.
Зазначимо, Благодатний вогонь зійшов 1 травня в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Після сходження вогонь передають віруючим і представникам християнських конфесій, які розвозять його по світу.
Раньше предстоятель ПЦУ Епіфаній обіцяв, що після прибуття в Україну Благодатний вогонь поширять між українськими церквами.