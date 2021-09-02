Украина максимально расширила сотрудничество с США в оборонной сфере, - Завитневич

Подписание Рамочного соглашения между Украиной и США о стратегических принципах оборонного партнерства на ближайшие 2-3 года позволит Украине выйти на беспрецедентное как для европейских стран за пределами НАТО сотрудничество с США в сфере обороны и безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.
"Этот договор не декларативный, он расписан по конкретным направлениям, которые не только усиливают нашу оборону и безопасность в защите от вооруженной агрессии Российской Федерации, а также еще и усиливают стратегическую позицию нашего государства при любом возможном расширении агрессии против Украины", - сказал он.
По словам нардепа, соглашение предусматривает, что США:
А также:
Александр Завитневич добавил, что парламент со своей стороны также работает над необходимыми реформами:
"Конечно, ключевой целью Украины во внешней политике остается полноправная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщество, - подчеркнул нардеп. - Еще никогда за 30 лет независимости Украина не имела столь близких отношений в оборонной сфере с США, которые удалось построить сейчас благодаря принципиальным действиям президента Владимира Зеленского и всей политической команды нашего государства".
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