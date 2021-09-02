Україна максимально розширила співпрацю зі США в оборонній сфері, - Завітневич

"Ця угода не декларативна, вона розписана за конкретними напрямами, які не тільки посилюють нашу оборону і безпеку у захисті від збройної агресії Російської Федерації, а також ще й посилюють стратегічну позицію нашої держави при будь-якому можливому розширенні агресії проти України", - сказав він.

За словами нардепа, угода передбачає, що США:

ефективно допомагатимуть Україні протидіяти російській агресії, включаючи повноцінну програму тренувань та навчань;

сприятимуть виконанню положень стратегії оборонної промисловості та реалізації реформ з метою задоволення потреб ЗСУ, включаючи збільшення прозорості українських оборонних закупівель, впровадженню реформ корпоративного управління та розбудову довгострокового стратегічного партнерства у сфері науки та технологій, що матиме вплив на розвиток майбутнього безпекового середовища;

А також:

поглиблюється співробітництво в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства та ефективної протидії зовнішнім загрозам і викликам у всіх сферах військової діяльності;

посилюється співпраця у сфері кібербезпеки з метою стримування шкідливої кібердіяльності проти систем національної безпеки, виявлення причетних до здійснення такої діяльності та забезпечення ефективного захисту від противників;

передбачається партнерство оборонних розвідувальних спільнот з метою підтримки військового планування та оборонних операцій.

Олександр Завітневич додав, що парламент зі свого боку також працює над необхідними реформами:

ухвалено закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної власності", який впроваджує найкращі практики корпоративного управління;

йде робота над законопроектом щодо повноважень Міноборони, Генштабу, Головнокомандувача та президента як Верховного Головнокомандувача відповідно до євроатлантичних принципів та удосконалення процедур оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО та держав-членів Європейського Союзу.

"Звісно, ключовою метою України у зовнішній політиці залишається повноправна інтеграція в європейську та євроатлантичну спільноту, - підкреслив нардеп. - Ще ніколи за 30 років незалежності Україна не мала настільки близьких відносин в оборонній сфері з США, які вдалося побудувати зараз завдяки принциповим діям президента Володимира Зеленського та усієї політичної команди нашої держави".