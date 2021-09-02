Україна максимально розширила співпрацю зі США в оборонній сфері, - Завітневич

Підписання Рамкової угоди між Україною та США щодо стратегічних засад оборонного партнерства на найближчі 2-3 роки дозволить Україні вийти на безпрецедентну як для європейських країн поза межами НАТО співпрацю зі США в сфері оборони і безпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича.
"Ця угода не декларативна, вона розписана за конкретними напрямами, які не тільки посилюють нашу оборону і безпеку у захисті від збройної агресії Російської Федерації, а також ще й посилюють стратегічну позицію нашої держави при будь-якому можливому розширенні агресії проти України", - сказав він.
За словами нардепа, угода передбачає, що США:
А також:
Олександр Завітневич додав, що парламент зі свого боку також працює над необхідними реформами:
"Звісно, ключовою метою України у зовнішній політиці залишається повноправна інтеграція в європейську та євроатлантичну спільноту, - підкреслив нардеп. - Ще ніколи за 30 років незалежності Україна не мала настільки близьких відносин в оборонній сфері з США, які вдалося побудувати зараз завдяки принциповим діям президента Володимира Зеленського та усієї політичної команди нашої держави".
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