Украина максимально расширила сотрудничество с США в оборонной сфере, - Завитневич

Подписание Рамочного соглашения между Украиной и США о стратегических принципах оборонного партнерства на ближайшие 2-3 года позволит Украине выйти на беспрецедентное как для европейских стран за пределами НАТО сотрудничество с США в сфере обороны и безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.

"Этот договор не декларативный, он расписан по конкретным направлениям, которые не только усиливают нашу оборону и безопасность в защите от вооруженной агрессии Российской Федерации, а также еще и усиливают стратегическую позицию нашего государства при любом возможном расширении агрессии против Украины", - сказал он.

По словам нардепа, соглашение предусматривает, что США:

эффективно помогать Украине противодействовать российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений;

способствовать выполнению положений стратегии оборонной промышленности и реализации реформ с целью удовлетворения потребностей ВСУ, включая увеличение прозрачности украинских оборонных закупок, внедрение реформ корпоративного управления и развитие долгосрочного стратегического партнерства в сфере науки и технологий, повлияют на развитие будущего безопасной среды;

А также:

углубляется сотрудничество в Черноморском регионе с целью обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия внешним угрозам и вызовам во всех сферах военной деятельности;

усиливается сотрудничество в сфере кибербезопасности с целью сдерживания вредной кибердеятельности против систем национальной безопасности, выявление причастных к совершению такой деятельности и обеспечения эффективной защиты от противников;

предполагается партнерство оборонных разведывательных сообществ с целью поддержки военного планирования и оборонительных операций.

Александр Завитневич добавил, что парламент со своей стороны также работает над необходимыми реформами:

принят закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной собственности", который внедряет лучшие практики корпоративного управления;

идет работа над законопроектом о полномочиях Минобороны, Генштаба, Главнокомандующего и президента как Верховного Главнокомандующего в соответствии с евроатлантическими принципами и усовершенствование процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза.

"Конечно, ключевой целью Украины во внешней политике остается полноправная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщество, - подчеркнул нардеп. - Еще никогда за 30 лет независимости Украина не имела столь близких отношений в оборонной сфере с США, которые удалось построить сейчас благодаря принципиальным действиям президента Владимира Зеленского и всей политической команды нашего государства".