Україна максимально розширила співпрацю зі США в оборонній сфері, - Завітневич
Підписання Рамкової угоди між Україною та США щодо стратегічних засад оборонного партнерства на найближчі 2-3 роки дозволить Україні вийти на безпрецедентну як для європейських країн поза межами НАТО співпрацю зі США в сфері оборони і безпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича.
"Ця угода не декларативна, вона розписана за конкретними напрямами, які не тільки посилюють нашу оборону і безпеку у захисті від збройної агресії Російської Федерації, а також ще й посилюють стратегічну позицію нашої держави при будь-якому можливому розширенні агресії проти України", - сказав він.
За словами нардепа, угода передбачає, що США:
- ефективно допомагатимуть Україні протидіяти російській агресії, включаючи повноцінну програму тренувань та навчань;
- сприятимуть виконанню положень стратегії оборонної промисловості та реалізації реформ з метою задоволення потреб ЗСУ, включаючи збільшення прозорості українських оборонних закупівель, впровадженню реформ корпоративного управління та розбудову довгострокового стратегічного партнерства у сфері науки та технологій, що матиме вплив на розвиток майбутнього безпекового середовища;
А також:
- поглиблюється співробітництво в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства та ефективної протидії зовнішнім загрозам і викликам у всіх сферах військової діяльності;
- посилюється співпраця у сфері кібербезпеки з метою стримування шкідливої кібердіяльності проти систем національної безпеки, виявлення причетних до здійснення такої діяльності та забезпечення ефективного захисту від противників;
- передбачається партнерство оборонних розвідувальних спільнот з метою підтримки військового планування та оборонних операцій.
Олександр Завітневич додав, що парламент зі свого боку також працює над необхідними реформами:
- ухвалено закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної власності", який впроваджує найкращі практики корпоративного управління;
- йде робота над законопроектом щодо повноважень Міноборони, Генштабу, Головнокомандувача та президента як Верховного Головнокомандувача відповідно до євроатлантичних принципів та удосконалення процедур оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО та держав-членів Європейського Союзу.
"Звісно, ключовою метою України у зовнішній політиці залишається повноправна інтеграція в європейську та євроатлантичну спільноту, - підкреслив нардеп. - Ще ніколи за 30 років незалежності Україна не мала настільки близьких відносин в оборонній сфері з США, які вдалося побудувати зараз завдяки принциповим діям президента Володимира Зеленського та усієї політичної команди нашої держави".
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