Благодаря высоким технологиям фарма развивается чрезвычайно быстрыми темпами, - Шимкив

По его словам, благодаря развитию технологий скорость инновационных процессов в фармацевтике выросла в разы. В качестве примера Шимкив привел компанию Moderna, ученые которой смогли быстро провести секвенирование мРНК при разработке вакцины от COVID-19.

"Компания Moderna всего за 2 дня провела секвенирование мРНК вакцины. Конечно, потом происходили процессы тестирования, клинических исследований и прочее. Но первый этап был очень быстро преодолен именно благодаря новым технологиям. В дальнейшем это позволит ученым модифицировать вакцину в течение всего срока ее использования", - отметил Шимкив.

Во время конференции Европейской бизнес-ассоциации "День инноваций" (фото: пресс-служба)

Говоря об украинской фарме, он отметил, что применение высоких технологий позволит оптимизировать производство и бизнес-процессы таким образом, чтобы снизить себестоимость препаратов для конечного потребителя.

"Если говорить об Украине - это создание генерических препаратов с доказанной биоэквивалентностью оригинальным препаратам. Это инновации, связанные с комбинированными препаратами, когда пациент принимает не десять таблеток, а одну, и один раз в день, а не несколько. Это и есть один из многочисленных инновационных процессов, которые происходят в генерической фарме. Инновации должны присутствовать во всех процессах. Сегодня компания, которая не занимается инновациями, ​​мертва, она не может двигаться дальше. Поэтому инновации пронизывают все аспекты деятельности "Дарницы" и позволяют нам оптимизировать процессы с точки зрения безопасности, непрерывности, киберзащиты, обработки данных и быстрого принятия решений, - добавил Шимкив.