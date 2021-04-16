Завдяки високим технологіям розвиток фарми відбувається надзвичайно швидкими темпами, - Шимків

За його словами, завдяки розвитку технологій швидкість інноваційних процесів у фармацевтиці зросла в рази. У якості прикладу Шимків навів компанію Moderna, вчені якої змогли швидко провести секвенування мРНК під час розробки вакцини від COVID-19.

"Компанія Moderna, завдяки активному впровадженню інноваційних технологій, усього за 2 дні здійснила секвенування мРНК вакцини. Звичайно, далі відбувалися процеси тестування, клінічних досліджень, тощо. Але перший етап був дуже швидко подоланий саме завдяки новим технологіям. І далі це дозволить вченим модифікувати вакцину протягом її використання", - зазначив Шимків.

Говорячи про українську фарму він наголосив, що застосування високих технологій дозволить оптимізувати виробництво і бізнес-процеси таким чином, щоб знизити собівартість препаратів для кінцевого споживача.

"Якщо говорити, про Україну - то це створення генеричних препаратів з доведеною біоеквівалентністю оригінальним препаратам. Це інновації, які пов'язані з комбінованими препаратами, коли пацієнт приймає не десять пігулок, а одну, і один раз на день, а не кілька разів. Оце і є один з числених інноваційних процесів, які відбуваються у генеричній фармі. Інновації повинні бути присутніми в усіх процесах. Сьогодні компанія, яка не займається інноваціями - вона мертва. Вона не може рухатися далі. Тому інновації пронизують усі аспекти діяльності “Дарниці" і дозволяють нам оптимізувати процеси з точки зору безпеки, безперервності, кіберзахисту, обробки даних та швидкого прийняття рішень, - додав Шимків.