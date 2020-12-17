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Благодаря Тимошенко бюджет на 2021 год стал социальным, - эксперт

Киев, Четверг 17 декабря 2020 15:05
Благодаря Тимошенко бюджет на 2021 год стал социальным, - эксперт
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Главная задача оппозиции - эффективно отстаивать и защищать интересы украинцев. На этой неделе это доказала "Батькивщина". Ведь благодаря позиции Юлии Тимошенко удалось выбить в бюджете-2021 десятки дополнительных миллиардов гривен на нужды украинцев.

Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук в Facebook.

"Тимошенко - профессионал-управленец, который заставил "зеленый" любительский Кабмин услышать оппозицию и миллионы людей, которые стоят за ней. Во-первых, увеличение на 35 миллиардов гривен расходов на медицину и борьбу с COVID. А это и повышение зарплат медикам, и закупка медицинского оборудования и препаратов, и закупка вакцин и тому подобное. То есть, критически важные во время пандемии коронавирусавещи", - отметил Корнийчук.

Он также обратил внимание на требования "Батькивщины" предусмотреть в бюджете на следующий год увеличение зарплат молодых учителей до 9600 гривен, поступления средств в местные бюджеты от акцизов, существенная поддержка оборонной сферы, что критически важно во время войны на Донбассе.

"Поэтому, как и ранее жизненно необходимым остается вопрос привлечения к управлению страной профессионалов уровня Тимошенко. Которая, имея колоссальный управленческий опыт и конкретный план действий, стала бы сейчас оптимальным премьер-министром, способным остановить бюджетный кризис", - подытожил эксперт.

Напомним, 15 декабря Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году.

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